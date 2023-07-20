Вертолетчики Балтфлота выполнили ракетно-бомбовые удары на учениях под Калининградом

В мероприятии боевой подготовки было задействовано до 10 Ми-24 и Ми-8

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Экипажи ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота на учениях выполнили практические одиночные и групповые ракетно-бомбовые удары по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области. В воздушных маневрах было задействовано до 10 боевых машин, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В ходе полетов в рамках учения вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот, а также решали задачи воздушной разведки и огневой поддержки наступающих подразделений береговых войск флота", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что во время вылетов на боевое применение экипажи вертолетов выполнили нанесение одиночных и групповых ударов по целям на земле с применением неуправляемых авиационных ракет С-8 и термостойких практических авиабомб П50-Т.

"В мероприятии боевой подготовки было задействовано до 10 вертолетов Ми-24 и Ми-8, которые отработали практическое применение авиационных средств поражения", - уточнили во флотской пресс-службе.

Ударный вертолет Ми-24 создан Московским вертолетным заводом (МВЗ) им. М. Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса. Предназначен для решения широкого круга задач при подготовке и ведении боевых действий. Вертолет способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

Вертолеты типа Ми-8 являются одной из самых удачных разработок российской вертолетостроительной школы. Вертолет может использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.