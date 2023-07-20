20 июля, 16:05
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об уничтожении украинской гаубицы M777, обстрелявшей Алёшки

При этом обстреле погиб местный житель, еще два человека получили тяжелые ранения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили на правом берегу Днепра украинскую гаубицу М777, при обстреле из которой в четверг погиб житель Алёшек в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

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"Сегодня был уже обстрел из <...> М777. И один житель, собственно говоря, погиб <...>, двое тяжело ранены. Установка была уничтожена", - сказал Сальдо.

В среду днем украинские военные выпустили по Алёшкам 20 снарядов. В ночь на четверг обстрелу подверглись Алёшки, Новая Каховка и другие населенные пункты, по которым было выпущено свыше 30 снарядов. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко, в результате обстрелов погиб один мирный житель, двое были контужены. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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