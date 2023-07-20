ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, инцидент произошел в районе Эт-Танф

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США международной коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции". При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики", - отметил он.

Кроме того, по данным Гуринова, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки допустила нарушения протоколов деконфликтации, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.