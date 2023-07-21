Моряки РФ и КНР отработали в Японском море отражение атаки воздушными средствами

В ходе совместных учений бойцы также уничтожили макет плавающей мины и отработали отражение атаки скоростной малоразмерной цели

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военные Китая и России на совместных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море отразили воздушное нападение условного противника, а также атаку быстродвижущейся малоразмерной цели. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"В ходе практических действий российские и китайские моряки совершенствовали навыки плавания в составе различных строев и провели тренировки по связи. Далее российские боевые корабли отработали морской бой с кораблем условного противника, в ходе которого выполнили артиллерийскую стрельбу по надводной цели из 100-мм артиллерийских установок АК-100 и А-190. В рамках учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника корабли отряда провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок", - говорится в сообщении.

Чуть позже российские и китайские военные уничтожили из пулемета с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, а также отработали отражение атаки скоростной малоразмерной цели.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся учения "Север. Взаимодействие-2023". В ведомстве отметили, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным министерства, Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.