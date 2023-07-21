21 июля, 02:06
Военная операция на Украине

ВС РФ сбросили на позиции ВСУ на краснолиманском направлении листовки с призывом к сдаче

© Минобороны России

Как рассказали в Минобороны, после разрыва листовки разбрасываются на площади более 1 кв. км

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и сдаться в плен с помощью агитационных снарядов, стрельба которыми велась по позициям противника на краснолиманском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в пятницу.

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"Специальные агитационные снаряды для БМ-21 представляют собой реактивный боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками количеством более 1 тыс. штук. В каждой такой листовке содержатся призыв к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче их в плен, что впоследствии сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях", - сообщили ТАСС в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что после разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 кв. км, а специально разработанная форма заставляет личный состав противника посмотреть и прочитать их. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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