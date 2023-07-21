21 июля, 02:02
Военная операция на Украине

ВС РФ отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также сообщил, что расчеты РСЗО нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов противника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Группировка российских войск "Юг" отразила семь атак Вооруженных сил Украины на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки", - сказал он.

Астафьев добавил, что расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" группировки нанесли ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Дружковки. 

Теги:
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