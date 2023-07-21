21 июля, 02:11
Военная операция на Украине

В Константиновке российские военные уничтожили вражеские САУ Paladin и Krab

Начальник пресс-центра группировки "Юг" также сообщил, что в районе Малоильиновки бойцы ВС РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Группировка российских войск "Юг" уничтожила самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы Д-30 на огневых позициях противника вблизи населенных пунктов Выемка и Северск, бронетранспортер в районе деревни Красное, артиллерийские орудия иностранного производства Krab и Paladin в Константиновке, 120-миллиметровый миномет в районе Первомайского и два 152-миллиметровых орудия 2А65 вблизи Острова и Дальнего на марьинском направлении", - сообщил Астафьев.

Начальник пресс-центра добавил, что на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях зенитные ракетные комплексы группировки уничтожили четыре вражеских беспилотника самолетного типа. Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес огневое поражение скоплению живой силы противника в районе Малоильиновки. 

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