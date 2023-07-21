Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

По словам главы комитета Госдумы по обороне, новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект о повышении призывного возраста срочной службы подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет. Комитет Госдумы по обороне поддержал соответствующую поправку ко второму чтению проекта, сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.

"Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] - это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", - отметил Картаполов.

В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

Он отметил, что новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

"Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают", - отметил Картаполов.