Моряки России и Китая в рамках совместных учений отработали вытеснение нарушителя

Роль корабля-нарушителя исполнил корвет "Гремящий", который шел на сближение с ордером кораблей, не выполняя требований сбавить скорость и изменить курс

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках военно-морского учения "Север. Взаимодействие-2023" отработали задачи по вытеснению корабля-нарушителя из закрытого для плавания района. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В ходе учения по вытеснению условного корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания, моряки России и Китая совместно тренировались реализовывать комплекс стандартных мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район", - говорится в сообщении.

Роль корабля-нарушителя исполнил корвет "Гремящий", который шел на сближение с ордером кораблей, не выполняя требований сбавить скорость и изменить курс. Группа кораблей выпустила в сторону нарушителя сигнальные ракеты, а затем произвела предупредительную стрельбу по курсу его движения. Также к кораблю был направлен палубный вертолет Ка-27.

Отмечается, что после предпринятых действий корабль сбросил скорость. Для проведения досмотра и выяснения национальной принадлежности нарушителя его заблокировали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и сторожевой корабль "Жичжао".

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.