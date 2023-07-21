Прием заявок на отсрочку от срочной службы для айтишников начнется 24 июля

Работники IT-компаний смогут подать заявление на отсрочку от армии до 8 августа, компании - до 11 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва с 24 июля по 8 августа. Оно подается на "Госуслугах", сообщили в Минцифры России.

Организации могут отправить данные своих сотрудников и самостоятельно - это может пригодиться в случае, если у тех нет личного кабинета на портале или они не отправят данные сами.

Компании должны будут проверить данные, подтвердить их и отправить списки сотрудников на отсрочку в Минцифры до 11 августа, также через "Госуслуги". Министерство, в свою очередь, отправит списки в МО РФ до 31 августа.

"С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке", - добавили в Минцифры.

Критерии для отсрочки

Сотрудники IT-компаний для отсрочки должны иметь российское гражданство, а также входить в возрастную группу от 18 до 27 лет. Критерием также является высшее образование по специальности, которая есть в перечне, составленном министерством.

Кроме того, они должны работать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, сама компания должна быть аккредитована до 11 августа. Требование к стажу не предъявляют, если сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.