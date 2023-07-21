В Херсонской области сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ

По словам представителя экстренных служб региона, российские военнослужащие также уничтожили пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 21 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Очаков. <...> 12 боевиков уничтожены, восемь получили ранения различной тяжести. Уничтожен склад с боеприпасами подразделения ВФУ в населенном пункте Велетенское, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери: пять боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести в районе населенного пункта Велетенское", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожили позицию ВСУ в районе острова Алексеевский, 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему в районе Антоновки, на каховском направлении - позицию ВСУ в районе Михайловки.