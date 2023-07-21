Госдума разрешила росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках нацгвардии

Им также дали возможность заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III, окончательном чтении законопроект, позволяющий росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках национальной гвардии, а также заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач.

Документ был внесен на рассмотрение палаты главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном в апреле. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" дополняется новой нормой, согласно которой при объявлении мобилизации бывшие росгвардейцы, обладающие специальными званиями полиции и пребывающие в запасе, направляются на мобилизационную службу в войска национальной гвардии на те же должности. При этом предлагается заранее приписывать находящихся в запасе росгвардейцев к частям, подразделениям и органам Росгвардии. Корреспондирующие изменения также вносятся в законы "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и "О войсках национальной гвардии РФ".

Президент РФ наделяется полномочиями устанавливать особенности поступления росгвардейцев на такую службу и ее прохождения при объявлении мобилизации, введении чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов. Отбор граждан для прохождения такой службы будет осуществлять Минобороны совместно с Росгвардией. При невозможности или отказе граждан от прохождения службы в Росгвардии они подлежат призыву на военную службу по мобилизации в установленном законом порядке.

В период действия военного или чрезвычайного положения, а также в период проведения контртеррористической и иных операций, выполнения задач в области теробороны, при вооруженном конфликте и в других критических по степени опасности для граждан и государства случаях на сотрудников ОВД могут быть возложены дополнительные обязанности. Такие сотрудники также могут быть переведены в другую местность или командированы в другое подразделение без их согласия.

Документ также разрешает лицам, ранее проходившим службу в органах внутренних дел и имеющим специальные звания, заключать краткосрочные (до одного года) контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Новые положения будут аналогичны действующим сегодня нормам о возможности заключать краткосрочные контракты на прохождение военной службы.

Запрет на размещение фото

Документ также дополняет закон "О войсках национальной гвардии РФ" новыми нормами, которые запрещают личному составу войск национальной гвардии размещать в СМИ и в интернете фото, видео, иную информацию о себе, других росгвардейцах, в том числе уволенных со службы, а также о деятельности войск национальной гвардии. Росгвардейцам будет также запрещено публиковать данные о гражданском персонале войск национальной гвардии, информацию о членах семей и родителях (своих и других военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе уволенных), если это позволит "установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам".

Кроме того, им также запрещается размещать в СМИ и интернете информацию, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии, данные о своей служебной деятельности и деятельности войск национальной гвардии.

Новые нормы также исключают существующий возрастной порог при поступлении на полицейскую службу в Росгвардию, сегодня для рядового и младшего начальствующих составов он составляет 35 лет, для среднего, старшего и высшего - 40 лет. Кроме того, новый закон позволяет сотрудникам Росгвардии, получившим ранения и награжденным госнаградами, по их желанию продолжать службу.

Помимо этого, регионы и муниципалитеты смогут выделять средства для реализации Росгвардией задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, сегодня такой порядок действует в отношении органов МВД.