Главком ВМФ РФ вручил личные штандарты командующим Балтийским и Тихоокеанским флотами

На эту церемонию пригласили высших и старших офицеров Главного командования и Главного штаба ВМФ России, а также ветеранов ВМФ, заслуженных адмиралов, занимавших высшие ступени в должностной иерархии флота

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов вручил в Адмиралтействе личные штандарты командующим Балтийским и Тихоокеанским флотами вице-адмиралу Владимиру Воробьеву и адмиралу Виктору Лиине. Об этом сообщили журналистам в пятницу Минобороны РФ.

"Сегодня в клубе главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась церемония вручения личных штандартов командующим Балтийским и Тихоокеанским флотами вице-адмиралу Владимиру Воробьеву и адмиралу Виктору Лиине", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на церемонию были приглашены высшие и старшие офицеры Главного командования и Главного штаба ВМФ России, а также ветераны ВМФ, заслуженные адмиралы, занимавшие высшие ступени в должностной иерархии флота. В их числе - командующий Тихоокеанским флотом с 2012 по 2023 годы адмирал Сергей Авакянц, которому главнокомандующий ВМФ от имени руководства Минобороны России передал ценный подарок.

Главком ВМФ также вручил государственные награды отличившимся военным и государственным гражданским служащим Главного командования и Главного штаба ВМФ.

Адмирал Лиина и вице-адмирал Воробьев были назначены командующими Тихоокеанским и Балтийским флотами указами президента РФ.

Личные штандарты - особо почетные персонифицированные знаки отличия руководящих должностных лиц Вооруженных сил РФ, являющиеся символом их воинского долга и личной ответственности за руководство подчиненными формированиями ВС РФ.