21 июля, 09:35,
обновлено 21 июля, 09:44

Кремль пока не комментирует планы отказаться от повышения нижней планки возраста призыва

Пресс-секретарь президента отметил, что в Госдуме на эту тему "ведется дискуссия"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Кремль пока не будет комментировать возможный отказ от планов повысить нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года, сейчас дискуссии ведутся в Госдуме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме, ведется дискуссия в Думе", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля точка зрения по этому поводу.

"На этой стадии давайте все-таки обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны. Здесь самое главное, основополагающее - это экспертная точка зрения Министерства обороны РФ", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста срочной службы. Как пояснял глава комитета Андрей Картаполов, основная поправка подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет (сейчас - от 18 до 27 лет). В первом чтении законопроект предполагал повышение также нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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