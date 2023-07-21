МО РФ заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

По данным ведомства, военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новоселовского

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков.

По его словам, также на купянском направлении в районе населенного пункта Волчанск (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). "За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 2 орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.