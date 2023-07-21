В МО РФ сообщили о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, российские войска отразили на этом направлении три атаки противника и пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 100 военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов, а также 2 гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении три атаки противника и пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы.