21 июля, 11:14,
обновлено 21 июля, 11:51
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении удара по объектам Украины, где готовились теракты

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что цель удара достигнута

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", - заявил Конашенков.

По его словам, цель удара достигнута. "Все назначенные объекты поражены", - подчеркнул Конашенков.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил об атаке беспилотника на северо-западную часть Крыма, в результате которой погибла девочка-подросток. Позже он рассказал, что силы ПВО сбили беспилотник в центральной части республики.

До этого Вооруженные силы России в течение нескольких дней наносили удары возмездия в ответ на атаку Киева по Крымскому мосту. Так, 18 июля Конашенков заявил о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. В среду официальный представитель Минобороны России сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины, а в четверг - по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск). 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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