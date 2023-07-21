ВС РФ отбили девять атак за сутки на донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ возле Новомихайловки, Дылеевки, Белой Горы и Александро-Шультино

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ успешно отбили за сутки девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе у Майорска и Клещеевки в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ возле Новомихайловки, Дылеевки, Белой Горы и Александро-Шультино ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Разлив и Выемка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. По его информации, "в ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30".