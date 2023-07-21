21 июля, 11:15,
обновлено 21 июля, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в Херсонской области склада боеприпасов

© Минобороны России

По данным ведомства, на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожили до 35 украинских военнослужащих

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

По словам Конашенкова, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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