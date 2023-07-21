МО РФ сообщило об уничтожении в Херсонской области склада боеприпасов

По данным ведомства, на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожили до 35 украинских военнослужащих

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

По словам Конашенкова, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.