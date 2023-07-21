21 июля, 11:17,
обновлено 21 июля, 11:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

По данным ведомства, противник на этих направлениях за сутки потерял более 175 военнослужащих

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 175 бойцов, а также радиолокационную станцию (РЛС) американского производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. На Запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник на этих направлениях за сутки потерял "более 175 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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