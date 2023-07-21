В МО РФ заявили, что средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS

По данным ведомства, также уничтожили 14 БПЛА

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 14 украинских беспилотников, в том числе у Артемовска и Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Золотаревка, Краснореченское, Шипиловка, Сватово Луганской Народной Республики, Артемовск, Бахмутское, Мариуполь, Ключевое Донецкой Народной Республики, Гусарка, Чапаевка, Романовское и Малые Щербаки Запорожской области", - сказал он.