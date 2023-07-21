ВС РФ поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, кроме того, российские войска поразили в ДНР пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.