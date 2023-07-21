Вершинин заявил, что ООН не должна осуждать удары по объектам в Одессе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Секретариат ООН не должен осуждать удары по объектам в Одессе, где велась подготовка террористических актов против России. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, - это не то, что должно быть достойно осуждения", - сказал он.