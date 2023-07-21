21 июля, 13:05,
обновлено 21 июля, 13:16
Военная операция на Украине

Вершинин заявил, что ООН не должна осуждать удары по объектам в Одессе

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Секретариат ООН не должен осуждать удары по объектам в Одессе, где велась подготовка террористических актов против России. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, - это не то, что должно быть достойно осуждения", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВершинин, Сергей ВасильевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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