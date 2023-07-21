ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 30 человек на запорожском направлении

Командир батальона "Шторм Z" с позывным Али сообщил, что из полученных радиоперехватов оставшиеся бойцы ВСУ отказались идти в наступление

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили более 30 человек и 9 пикапов на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир батальона "Шторм Z" с позывным Али.

"В результате слаженной работы <…> в Васильевском районе была обнаружена и уничтожена разведгруппа из 30 человек ВСУ и 9 пикапов противника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из полученных радиоперехватов оставшиеся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти в наступление. "Они (боевики ВСУ - прим. ТАСС) убыли в направлении Запорожья", - добавил командир батальона.