21 июля, 14:01
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 30 человек на запорожском направлении

Командир батальона "Шторм Z" с позывным Али сообщил, что из полученных радиоперехватов оставшиеся бойцы ВСУ отказались идти в наступление

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили более 30 человек и 9 пикапов на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир батальона "Шторм Z" с позывным Али.

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"В результате слаженной работы <…> в Васильевском районе была обнаружена и уничтожена разведгруппа из 30 человек ВСУ и 9 пикапов противника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из полученных радиоперехватов оставшиеся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти в наступление. "Они (боевики ВСУ - прим. ТАСС) убыли в направлении Запорожья", - добавил командир батальона. 

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