МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня за сутки в Нагорном Карабахе

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за прошедшие сутки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами.

Также в ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.