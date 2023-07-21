Глава комитета СФ по обороне выступил за нижнюю границу призывного возраста в 21 год

При этом верхняя граница должна находиться на уровне 30 лет, отметил Виктор Бондарев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, а верхняя - 30 лет, поправка, предусматривающая сохранение нижней границы на уровне 18 лет не обсуждалась с комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил глава комитета Виктор Бондарев.

"Поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и членами комитета не обсуждалась. В законе важно четко закрепить верхнюю и нижнюю "возрастную планку" призывников", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

"По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя - 30 лет. При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию - по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но и то только в том случае, если призывая комиссия сочтет его пригодным к службе", - добавил сенатор.

Он не уточнил, будет ли профильный комитет СФ по обороне и безопасности рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон, если нижний порог призывного возраста останется прежним. "Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил (еще раз подчеркну: с собственного согласия гражданина), а не повсеместной практикой. А вообще призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст", - подчеркнул Бондарев.

По его словам, СФ готов рассмотреть закон на пленарном заседании 28 июля, "но с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года". "Важно, чтобы законопроект был принят в этом году и поэтапно начал реализовываться с 1 января 2024 года", - отметил Бондарев.

Ранее в пятницу комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста срочной службы. Как пояснял глава комитета Андрей Картаполов, основная поправка подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет (сейчас - от 18 до 27 лет). В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года.