ВС РФ уничтожили группу диверсантов на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что потери ВСУ составили до взвода живой силы и один пикап

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллерия группировки сил "Запад" уничтожила диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерией группировки уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка", - сказал Зыбинский.

По его словам, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", буксируемые пушки "Гиацинт-Б", гаубицы Д-30 и противотанковые ракетные комплексы группировки нанесли удар по позициям бригады противника, а также подразделениям бригады территориальной обороны. "Общие потери противника составили до взвода живой силы и один пикап", - добавил Зыбинский.