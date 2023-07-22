22 июля, 02:14
Военная операция на Украине

Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации противника

Удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка, уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанес на купянском направлении удар по пункту дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка", - сказал Зыбинский. 

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