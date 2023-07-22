22 июля, 02:14 Военная операция на Украине Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации противника

Удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка, уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский