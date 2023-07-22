22 июля, 02:02
Военная операция на Украине

Российские военные остановили контратаку противника на двуреченском направлении

© Минобороны России

Вооруженные силы Украины потеряли до отделения живой силы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллерия группировки сил "Запад" остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На двуреченском направлении противник силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринял контратаку на позиции наших войск в районе населенных пунктов Масютовка, Петропавловка. Огнем артиллерии группировки противник был остановлен", - сказал Зыбинский. По его словам, противник потерял до отделения живой силы, а также боевую машину пехоты.

Зыбинский отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет противника и станция радиоэлектронной борьбы, а средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник "Эльф" украинского производства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация