Новейший военный ледокол "Евпатий Коловрат" прибыл в Петропавловск-Камчатский

В ближайшее время он начнет подготовку к вводу в корабельный состав Тихоокеанского флота, после чего продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новейший военный ледокол "Евпатий Коловрат" успешно завершил межфлотский переход и прибыл в Петропавловск-Камчатский из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Новейший ледокол "Евпатий Коловрат", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), прибыл в Петропавловск-Камчатский после межфлотского перехода из Санкт-Петербурга. Сегодня ледокол ошвартовался на причале судостроительного завода, где его торжественно встретили военнослужащие войск и сил на северо-востоке России, знаменная группа и представители промышленности от завода-изготовителя", - сообщили там, отметив, что маршрут перехода пролегал через Атлантический океан, Средиземное море, Индийский океан, акваторию Юго-Восточной Азии, Японское и Охотское моря.

Как добавили в пресс-службе, в ближайшее время ледокол начнет подготовку к вводу в корабельный состав ТОФ, после чего продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России.

Ледокол "Евпатий Коловрат" - это облегченная версия проекта 21180 (на данный момент построено единственное судно этого типа - "Илья Муромец"). Его заложили на "Алмазе" в декабре 2018 года. В ноябре 2020 года стало известно, что судно вывели из эллинга.

Ходовые испытания "Евпатия Коловрата" стартовали в середине декабря 2022 года. В конце месяца сообщалось о начале госиспытаний. Суда проекта 21180М предназначены для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола проекта 21180М - 4 080 тонн, длина корпуса - 82 м, ширина - 19 м, осадка - 4,6 м. Скорость - до 14 узлов, дальность плавания - 7 600 миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 28 человек. Может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла.