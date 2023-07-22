Моряки РФ и КНР отработали на учениях в Японском море артстрельбу по "вражескому" кораблю

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более 5 км из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военные Китая и России на совместных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море отработали артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль. Об этом сообщили журналистам в субботу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В ходе совместного военно-морского учения "Север/ Взаимодействие - 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника. Следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более 5 км из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-мм корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок", - сказали на флоте.

Кроме того, моряки отработали поиск, сопровождение и вытеснение из района учений подводной лодки противника, которая, по легенде, была обнаружена штатными гидроакустическими средствами кораблей. Для слежения и классификации субмарины в воздух поднимался противолодочный вертолет Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся учения "Север. Взаимодействие-2023". В ведомстве отметили, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным министерства, Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.