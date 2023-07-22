22 июля, 08:42
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении

Врио губернатора Запорожской области отметил, что противник понес большие потери

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Украинские военные попытались прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении, но отступили, понеся большие потери. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Евгений Балицкий.

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"Сегодня утром противник предпринял попытку прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопрокровки, в ходе боя понес значительные потери и отступил в направлении Малой Токмачки", - написал он.

Также украинские военные прощупывают фронт в направлении Работино, уничтожена пехота противника.

По словам Балицкого, ВС Украины "используют так называемую тактику изматывания, не жалеют свою живую силу, вследствие чего несут значительные потери". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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