Балицкий сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении

Врио губернатора Запорожской области отметил, что противник понес большие потери

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Украинские военные попытались прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении, но отступили, понеся большие потери. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Сегодня утром противник предпринял попытку прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопрокровки, в ходе боя понес значительные потери и отступил в направлении Малой Токмачки", - написал он.

Также украинские военные прощупывают фронт в направлении Работино, уничтожена пехота противника.

По словам Балицкого, ВС Украины "используют так называемую тактику изматывания, не жалеют свою живую силу, вследствие чего несут значительные потери".