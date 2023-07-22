МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях до 190 человек

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, противник также потерял два танка, артиллерийскую систему производства США М777 и гаубицу производства Великобритании FH70

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 190 бойцов, два танка, артиллерийскую систему производства США М777 и гаубицу производства Великобритании FH70. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Луговское и Марфополь Запорожской области", - сказал он.

Кроме того, в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й мехбригад ВСУ. По данным Конашенкова, противник на этих направлениях за сутки потерял до 190 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", артсистему М777 производства США и гаубицу FH70 производства Великобритании.