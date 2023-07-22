МО РФ сообщило, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 170 военных

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие за сутки отразили семь атак противника

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские войска отразили семь атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 170 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы на этом направлении.