МО РФ сообщило об уничтожении склада авиатоплива воздушных сил Украины

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников противника в Черниговской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников противника в Черниговской области и уничтожили склад авиатоплива воздушных сил Украины в Кировоградской области. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, авиация, ракетчики и артиллеристы в течение суток нанесли поражение 94-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117 районах.

"В населенном пункте Гочаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Кроме того, на авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива", - добавил Конашенков.