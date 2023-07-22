МО РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ на купянском направлении

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в ЛНР

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на купянском направлении в ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он.