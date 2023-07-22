22 июля, 10:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 110 бойцов - МО РФ.

Новость дополняется. 

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© Информационное агентство ТАСС
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