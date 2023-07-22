22 июля, 10:41,
обновлено 22 июля, 10:46
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о сбитых снарядах HIMARS, ракетах HARM и Storm Shadow

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, одну крылатую ракету Storm Shadow и 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одна крылатая ракета Storm Shadow. Также за сутки уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 456 самолетов, 243 вертолета, 5 169 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 803 единицы специальной военной автомобильной техники. 

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