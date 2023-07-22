22 июля, 11:09,
обновлено 22 июля, 11:37
Военная операция на Украине

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО

Телеграм-канал Нежурка
Ростислав Журавлев
© Телеграм-канал Нежурка

В пресс-службе агентства уточнили, что это произошло при обстреле

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

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"К сожалению, это так. Ростислав погиб", - сообщили в пресс-службе.

Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, говорится в Telegram-канале агентства.

Кроме того, ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области получили корреспондент и оператор телеканала "Известия". Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале телеканала.

Также под огонь ВСУ попали журналисты ТАСС и пресс-службы администрации Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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