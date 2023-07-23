Российские войска сорвали атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Понеся потери, противник отступил, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали атаку Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, заставив противника отступить.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана атака противника в районе северо-восточнее Урожайного. Понеся потери, противник отступил. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки", - сообщил он.

Как добавил Чехов, армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе подразделений противника в Старомайорском и Урожайном.