23 июля, 02:01
Военная операция на Украине

Российские войска сорвали атаку ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Понеся потери, противник отступил, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали атаку Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, заставив противника отступить.

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Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана атака противника в районе северо-восточнее Урожайного. Понеся потери, противник отступил. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки", - сообщил он.

Как добавил Чехов, армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе подразделений противника в Старомайорском и Урожайном. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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