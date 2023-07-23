Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки ВСУ в сторону Работино

Уничтожены танки, БМП и живая сила, уточнил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие на запорожском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Работино, а также уничтожили вражескую разведгруппу в районе Луговского. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"На запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Луговского, а также буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Темировки. Отражены три атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП и живая сила ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", - сказал он.

Чехов добавил, что в районе Малой Токмачки расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили танк, несколько БМП Bradley и пикап с личным составом противника. В районе Новоданиловки армейская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины, а также поразила места скопления противника в районах севернее Приютного. Кроме того, при помощи зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит вражеский беспилотник "Фурия".