23 июля, 07:00
Военная операция на Украине

Войска РФ уничтожили пункт дислокации и 46 украинских военных на херсонском направлении

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В экстренных службах региона также сообщили об уничтожении восьми автомобилей и двух 120-мм минометов

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех населенных пунктах на правом берегу Днепра под Херсоном, пункт дислокации около Приднепровского, восемь автомобилей, два 120-мм миномета и 46 украинских военных, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены позиции вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное, потери: 30 боевиков ВФУ уничтожены, 17 - получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожены] два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районе населенного пункта Антоновка, потери: 13 боевиков ВФУ уничтожены, 2 получили ранения различной степени тяжести. Уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ в районе населенного пункта Приднепровское, потери противника составили: 3 боевика уничтожено, 5 получили ранения различной тяжести, уничтожено 2 автомобиля различного назначения", - сказал он.

В островной зоне также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Широкой Балки. Ликвидированы 7 боевиков, уничтожены 8 автомобилей, 11 украинских военных получили ранения. На каховском направлении уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему в районе Михайловки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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