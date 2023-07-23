23 июля, 07:47,
обновлено 23 июля, 07:52

В России разработали концепцию нового противолодочного самолета

Он не является сверхзвуковым, отметил начальник морской авиации флота Андрей Пахомов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Концепция нового противолодочного самолета разработана в России, его схема уже утверждена главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым. Об этом сообщил начальник морской авиации флота Андрей Пахомов.

"Концепция разработана, схема полностью разработана, утверждена главнокомандующим ВМФ. Цели и задачи под эти воздушные суда все есть", - сказал Пахомов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Как уточнил начальник морской авиации, самолет не сверхзвуковой, будет летать как на малых, так и на больших скоростях. "Будет применяться в ближней морской зоне, также будет способен работать в дальней морской зоне", - добавил он. 

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