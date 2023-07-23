23 июля, 08:01,
обновлено 23 июля, 08:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на запорожском направлении двух атак ВСУ у Работино

Нанесли огневое поражение подразделениям ВС Украины в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области, отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группировка "Юг" отразила на запорожском направлении две атаки противника в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области", - сказал он. 

Теги:
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