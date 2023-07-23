ВС РФ поразили объекты в районе Одессы, где готовились террористические акты против России

Теракты планировались с применением безэкипажных катеров, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ночь на 23 июля нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены", - сказал Конашенков.