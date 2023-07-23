23 июля, 08:04,
обновлено 23 июля, 08:13
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили объекты в районе Одессы, где готовились террористические акты против России

Сергей Бобылев/ ТАСС
Здание Министерства обороны РФ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Теракты планировались с применением безэкипажных катеров, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ночь на 23 июля нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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