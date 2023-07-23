23 июля, 08:12,
обновлено 23 июля, 08:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 60 украинских военных

Также уничтожены две боевые бронированные машины и девять автомобилей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. 

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