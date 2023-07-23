Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Они составили до 30 военных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Луганской Народной Республике, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки поразили живую силу и технику в районе населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.