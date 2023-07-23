На учениях в Японском море корабли РФ и КНР отразили атаку условного противника с воздуха

Речь идет об учениях "Север. Взаимодействие-2023"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил атаку условного противника с воздуха во время учений "Север. Взаимодействие-2023". Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север/Взаимодействие - 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая", - отметили там.

Как уточнили в пресс-службе флота, экипажи провели тренировку по обнаружению и уничтожению беспилотников, также были выполнены артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням и электронные пуски зенитных ракет.

"Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели. Целеуказание для кораблей выдавалось самолетами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся учения "Север. Взаимодействие-2023". В ведомстве отметили, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По информации министерства, Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.