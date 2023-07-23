Главком ВМФ утвердил концепцию развития морской авиации

Ее реализация начнется в ближайшее время, сообщил начальник морской авиации российского Военно-морского флота Андрей Пахомов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Концепция развития в РФ морской авиации, которая много внимания уделяет Арктике, утверждена в РФ. Об этом сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов.

"Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым утверждена концепция развития морской авиации", - сказал Пахомов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Как уточнил начальник морской авиации, в ближайшее время начнется реализация этой концепции. "Это будет получение современной авиационной техники, развитие аэродромной структуры, больше внимания будем уделять Арктике, потому что это одна из перспективных задач как для флота, так и для всей страны", - отметил он.

По словам Пахомова, границы на севере связаны с водой, поэтому морская авиация будет принимать активное участие в развитии Арктики.