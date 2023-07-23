Путин сообщил об уничтожении рекордного количества иностранной техники за сутки в ходе СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 Leopard и свыше 20 Bradley

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Рекордное число иностранной техники уничтожено за прошедшие сутки в ходе спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.

"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", - согласился Путин. Он добавил, что "с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой".